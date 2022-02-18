18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе образованы 33 избирательных участка. Об этом в беседе с журналистами сообщил председатель Логойской районной комиссии по референдуму Дмитрий Щуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Логойском районе избирательные участки организованы по принципу доступности для граждан. Всего в нашем районе 28 444 избирателя, которые смогут проголосовать на 33 избирательных участках, 3 из которых - закрытые. Участки расположены как в школах, так и в административных зданиях различных учреждений. При поддержке работников этих учреждений на избирательных участках были сформированы комиссии. Мы подошли к подготовке ответственно и со знанием дела. Кроме того, будут организованы и культурно-массовые мероприятия. В них примут участие наши школьники и члены творческих коллективов. На избирательных участках можно будет посетить выставки творчества детей и молодежи. Кроме того, 18-летним избирателям будут вручены подарки", - рассказал председатель Логойской районной комиссии по референдуму.-0-

Наблюдатель Манучехр Ахмад Ходжизода на участке для голосования

Председатель Логойской районной комиссии по референдуму Дмитрий Щуревич

Фото Рамиля Насибулина