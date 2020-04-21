Миссия ВОЗ представила рекомендации по итогам работы в Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Всемирной организации здравоохранения представила рекомендации по итогам своего визита в Беларусь 8-11 апреля. Такая информация размещена на сайте ВОЗ, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси уже приняты меры для сдерживания распространения нового коронавируса. Речь идет о тестировании, отслеживании контактов, изоляции больных. Наращиванию потенциала для борьбы с COVID-19 уделяется особое внимание. При этом в стране продолжают оказывать медицинскую помощь людям с хроническими заболеваниями, медуслуги, связанные с материнским и психическим здоровьем. Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируси в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования.

Эксперты ВОЗ отметили усилия Беларуси по перепрофилированию производства на выпуск средств защиты для медицинских работников. По словам главы миссии ВОЗ в Беларуси Патрика О'Коннора, это очень необходимо в странах Европейского региона и в глобальном масштабе. "То внимание, которое Беларусь уделяет этому важнейшему вопросу, действительно значительно", - отметил он и добавил, что с каждой проведенной страновой миссией ВОЗ учится лучше реагировать на COVID-19. Миссия в Беларуси также поможет организации содействовать в этом другим странам.

Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса, четкое, прозрачное и регулярное информирование о рисках, продолжение оказания основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения.

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь по приглашению Президента Александра Лукашенко. Оценивались ситуация, принимаемые меры, подходы к оказанию медпомощи в стране. Специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей.-0-

ВОЗ отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси - Патрик О'Коннор "Миссия получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям. Мы сами могли говорить, куда хотим направиться, что хотим увидеть. И могли корректировать программу на ходу", - сказал глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор.