Митрополит Павел: давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на белорусской земле

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал белорусов к сдержанности и мудрости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле. Я призываю всех к сдержанности и мудрости, - сказал Митрополит Павел. - Я обращаюсь сегодня и к нашим священнослужителям, потому что слышу, как некоторые из них, используя интернет-ресурсы, социальные сети, пытаются войти со своим личным мнением, рассуждая о происходящих событиях. Но ведь у каждого - свое мнение. Нас призывает Господь не вмешиваться в политические вопросы и дела. Политикой должны заниматься политики, а мы, священнослужители, должны умиротворять сердца людей".

Патриарший Экзарх всея Беларуси также подчеркнул, что крестные ходы не должны использоваться в политических целях. "Сегодня, к сожалению, подстрекатели пытаются использовать наши церковные традиции, призывают нас выходить на крестные ходы. Но если они уместны, если они традиционны, тогда они принесут пользу. А когда нас пытаются использовать в своих каких-то политических целях, то эти крестные ходы не на пользу послужат. Поэтому кто хочет помолиться, я всех призываю приходить в храмы и молиться. Я верю и надеюсь, что мир благословенный воцарится на нашей земле", - отметил он.

Митрополит Павел принял сегодня участие в закладке капсулы на строительстве храма в честь святого преподобного Серафима Саровского в Минске.-0-

Фото Оксаны Манчук