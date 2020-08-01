Митрополит Павел призвал белорусов к согласию, диалогу и взаимному уважению

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал к согласию, диалогу и взаимному уважению. Его обращение размещено на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

"Каждый из нас в эти дни призывается к особой ответственности за будущее нашего Отечества. Предыдущие поколения защитников и созидателей нашей страны завещали нам ее любить, трудиться ради ее блага и процветания, дорожить ее свободой и независимостью. Мы получили в наследие от предков эту прекрасную землю, и наша задача не только сохранить ее, но приукрасить, укрепить, утвердить и передать потомкам мирной, безопасной, процветающей и благополучной, - сказал митрополит Павел. - В преддверии выборов главы государства - важного государственного события - заметно обострилась общественно-политическая ситуация. В связи с этим Белорусская православная церковь призывает всех граждан страны, носителей различных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия".

Обращаясь ко всем жителям Беларуси, митрополит призвал не поддаваться провокационным призывам, не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка. "Каждый человек в нашей стране, достигший зрелого возраста, имеет право сделать свой конституционный свободный выбор. Но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Беларуси", - заявил он.-0-