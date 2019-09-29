Митрополит Павел: у БПЦ нет необходимости в преобразованиях в каноническом праве

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Белорусской православной церкви нет необходимости в преобразованиях в каноническом праве, заявил в эфире телеканала СТВ Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Были попытки предложить провозгласить автокефалию Белорусской православной церкви или какую-то автономию. Сегодня в Беларуси нет необходимости в таких административных преобразованиях, тем более в каноническом праве", - сказал митрополит Павел и подчеркнул, что главное для белорусов - жить в мире и согласии.

На территории Белорусского Экзархата 15 епархий, более 1,6 тыс. приходов, 35 монастырей, свыше 2 тыс. священнослужителей и диаконов. "Я принимаю в Минскую епархию людей с академическим образованием. Сегодня очень важно, чтобы наши пастыри были высокообразованными. В церковь приходит много очень образованных людей, и священнослужитель должен ответить на все вопросы, с которыми они обращаются. И эти ответы должны быть основаны на истории и опыте церкви, на личном опыте священнослужителя", - отметил митрополит.

Как сообщалось, торжества по случаю 30-летия Белорусского Экзархата прошли в Минске по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28-29 сентября.-0-