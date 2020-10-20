Митрополит Вениамин: творить добро - в этом и есть залог существования общества

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творить добро - в этом и есть залог существования общества, заявил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, посещая Минский государственный колледж электроники, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Митрополит ознакомился с организацией учебного процесса для учащихся с нарушениями зрения, посетил ресурсный центр "Инклюзивное образование", на базе которого осуществляется обучение лиц с особенностями психофизического развития, а также вручил памятные сертификаты призерам IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020.

Минский государственный колледж электроники осуществляет подготовку специалистов в сфере современных информационных технологий. В нем создана безбарьерная среда для обучения лиц с особенностями психофизического развития, а также с различными ограничениями. "Это прекрасный пример, как можно на каждом месте творить добрые дела. В этом залог существования общества, - сказал митрополит Вениамин. - Хочется пожелать, чтобы этот процесс развивался, чтобы в колледж приходили новые ребята, зная об этом положительном опыте, и чтобы этот опыт развивался не только здесь, но и в других учебных заведениях".

Как отметил директор МГК электроники Георгий Козел, в колледже создана прекрасная материальная база для обучения молодых людей с особенностями развития и подобран уникальный преподавательский состав. "Мы счастливы, что на IV Республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 наш колледж завоевал 11 медалей и 5 из них завоевали особенные дети. И у нас еще много планов впереди", - добавил он.-0-

Георгий Козел

Фото Павла Орловского