Митрополит Вениамин: важно усилить духовно-нравственную составляющую в Основном законе страны

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно усилить духовно-нравственную составляющую в Основном законе страны. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Семья - это ячейка общества. Как поставлено дело, положение в семье, так и общество наше будет развиваться. Поэтому очень важно, чтобы традиционные семейные ценности были закреплены в Основном законе нашей страны. Кроме того, говоря о семье, перспективе развития семейной политики важно, чтобы духовно-нравственная составляющая также была усилена в Основном законе. И важно, чтобы духовно-нравственное воспитание шире использовалась и в школах, и в обществе об этом шире говорилось. Привлечь внимание современных людей к тому, насколько важно, что происходит в душе человека и, исходя из этого, мы сможем больше доброго, положительного привнести в жизнь нашей страны", - сказал митрополит Вениамин.

Владыка подчеркнул, сегодня европейские страны меняют во многом подходы к пониманию семьи. "Мы ведь тоже живем в Европе и эта тенденция продвигается и на нашу территорию. Поэтому важно, чтобы мы четко для себя понимали где все-таки мы можем следовать примеру европейских стран, а где-то сказать, что нам это не подходит. Потому, что мы знаем, что из этого ничего доброго не получится", - добавил он.-0-