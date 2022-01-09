Митрополит Вениамин: сообща народ может преодолеть любые трудности

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообща народ может преодолеть любые трудности, заявил в эфире телеканала ОНТ митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По его словам, единство общества - это процесс ни одного года. "Но то, что было сделано в течение года - на это можно опираться в последующее время. И нынешний год, который объявлен Годом исторической памяти также в этом будет помогать, потому что, опираясь на историю предыдущих столетий, мы видим, как сообща можно было преодолевать трудности, и как разрозненность приводила к тому, что терпели крах, приходили к страданиям, скорбям из-за того, что невозможно было преодолеть в разрозненности скорбь, испытания, которые выпадали на наш народ", - сказал митрополит Вениамин.

По его словам, испытания делают нас сильнее. "Вспоминается пример, когда один высокой духовной жизни священик одному молодому человеку дал такое наставление: у тебя будет трудная жизнь, много будет испытаний, но потом, пройдя их, ты будешь благодарить за них Бога. Я надеюсь, что наше общество, государство, пройдя эти испытания, которые выпали на долю всего человечества (коронавирусная инфекция и так далее), все это побуждает нас задуматься о чем-то важном, в чем-то подкорректировать свою жизнь, стать ближе друг к другу, проникнуться любовью и состраданием, пониманием к другим людям. И это очень важные моменты, которые не приходят от прочтения только книг или от слова наставления. К этому нужно прийти, порой через такие трудные моменты, но важные для нас", - добавил владыка.-0-

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