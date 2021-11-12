Мицкевич: Беларусь готова к сотрудничеству в сфере международной информационной безопасности

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич сегодня принял участие в Китайском форуме по международному правовому сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" на тему "Инновации и совершенствование правил международной торговли и инвестиций" в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема форума как никогда актуальна, так как, оказавшись в условиях пандемии уже больше года, мир претерпевает глубочайшие экономические и социальные изменения. Именно пандемия обнажила несовершенства мироустройства, национальный эгоизм, экстремизм, нетерпимость. Особое возмущение вызывает политизация вопроса о происхождении коронавируса. В условиях этой реальности чаяния народов на мир, справедливость и развитие только усиливаются, - отметил Валерий Мицкевич. - Глубоко убежден, что единственный способ преодолеть кризис - взаимная поддержка и сотрудничество в духе солидарности. Все стороны должны придерживаться многостороннего подхода, работать вместе для решения глобальных проблем, укреплять международное правовое взаимодействие в рамка инициативы "Пояс и путь".

Вице-спикер напомнил, что Беларусь - одно из первых государств, которые подключились к глобальной инициативе "Пояс и путь". "Как было подчеркнуто Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии. Однако между сторонами неизбежно возникают какие-либо разногласия и противоречия. Важно вести диалог на основе равенства и взаимоуважения. Необходимо стремиться к совместному прогрессу и успешному всеобщему развитию", - сказал он.

Заместитель председателя Палаты представителей рассказал о дальнейшем развитии Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Это подлинная жемчужина нового Шелкового пути. В июне текущего года были внесены значительные новшества в документы по вопросам деятельности парка. В частности, расширен перечень направлений деятельности. Закреплены нормы, создающие благоприятные условия для привлечения крупных инвесторов и стимулирования промышленной кооперации. В этих целях предусмотрены дополнительные преференции для проектов с инвестициями в 50 и более миллионов долларов США, - отметил он. - Администрация парка придерживается не только пути экономического подъема парка, но и зеленого развития, ориентируясь на реализацию принципа создания зеленого умного города и организацию трех пространств: "производство - жизнь - экология" с учетом Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций на период до 2030 года, а также экологической и градостроительной политики Беларуси".

Пандемия выступила катализатором скорейшей глобальной цифровизации всех сфер жизнедеятельности человечества. "Как показывает практика, цифровая безопасность, информационный суверенитет государства сегодня становятся неотъемлемыми элементами обеспечения глобальной безопасности. Следовательно, возникает острая необходимость в международном правовом регулировании киберпространства. Призываем все стороны к сотрудничеству в целях обеспечения международной информационной безопасности и создания "пояса цифрового добрососедства". Речь идет о заключении двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении международной информационной безопасности. Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга. Данное предложение созвучно инициативе Пекина о запуске "Глобальной инициативы безопасности данных". Беларусь готова к развитию сотрудничества и укреплению связей в сфере международной информационной безопасности со всеми странами мира", - выразил уверенность вице-спикер.

В работе форума участвуют высокопоставленные должностные лица из государственных органов, судебных органов и международных организаций, а также известные правовые эксперты и ученые из Китая и стран, расположенных вдоль "пояса" и "пути". В повестке - обсуждение таких насущных вопросов, как улучшение многосторонней торговой системы, содействие региональной экономической интеграции, взаимосвязь международных правил и стандартов, продвижение цифрового пояса и пути и цифрового правового сотрудничества, содействие зеленому поясу и пути и вклад в глобальное экономическое управление и создание и улучшение диверсифицированного международного торгового и инвестиционного механизма урегулирования споров.-0-