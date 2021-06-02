Мясникович: пандемия стала серьезным испытанием для ЕАЭС, но мы справились

2 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для Евразийского экономического союза, но он справился с трудностями. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня на панельной сессии "Лекарственная безопасность в основе устойчивости системы здравоохранения", состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для нашего Евразийского экономического союза, объединяющего пять государств - Россию, Армению, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь - этот 20-й год действительно был серьезным испытанием, и я полагаю, что мы справились с поставленной задачей, - сказал Михаил Мясникович. - Хотя, конечно, основная нагрузка, основная работа легла на национальные правительства, на профильные госорганы, на практическое здравоохранение, на производство новых видов лекарств и вакцин, но вместе с тем нам пришлось в Евразийской экономической комиссии принимать очень много быстрых, иногда, будем так говорить, даже непопулярных или тех решений, которые не принимались ранее. Надо было рационально распорядиться теми возможностями, теми лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которыми мы располагаем, потому что, несмотря на то, что уровень медицины наших государств, я считаю, достаточно высок, но он разный. И надо было сделать все для того, чтобы регулировать и торговые потоки, и многие другие вещи".

Глава Коллегии ЕЭК отметил ключевую роль России в борьбе с пандемией на пространстве союза. "Она очень высоко оценивается всеми государствами ЕАЭС", - констатировал он.

По мнению Михаила Мясниковича, союзу необходимо уделять большее внимание вопросам, связанным с нормативно-правовым обеспечением лекарственными препаратами. "Сегодня в ЕАЭС действует порядка 70 нормативно-правовых актов, которые регулируют эти все вопросы. На фоне пандемии проявились и сильные, и слабые стороны, и это надо учитывать в практической работе", - подчеркнул он.-0-