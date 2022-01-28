Мясникович вручил награды представителям научной сферы Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович вручил сегодня награды представителям научной сферы Беларуси, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь аппарата НАН Беларуси Наталья Марцелева.

В поздравительном адресе научному и академическому сообществу Михаила Мясниковича говорилось, что белорусская наука вносит огромный вклад по всем направлениям социально-экономического развития страны. На высоком уровне проводятся фундаментальные и прикладные исследования, а имена белорусских ученых известны далеко за пределами родной страны. Во время встречи председатель коллегии также отметил ведущую роль белорусской науки в научно-техническом сотрудничестве государств - членов Евразийской экономического союза. Он также подчеркнул, что сегодня необходимо объединение усилий ученых ЕАЭС по таким прорывным направлениям, как фармация и создание "умных лекарств", вопросам биологической безопасности и развития биотехнологий, изучению проблем, связанных с COVID-19.

В свою очередь, председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков обратил внимание на то, что сегодня наука нацелена на экономику страны. "Мы обеспечиваем сопровождение ряда научных секторов экономики: развитие биотехнологической отрасли и авиакосмической сферы, эксплуатации Белорусской АЭС и других ведущих направлений. Вместе с этим сегодня перед учеными стоят новые задачи по разработке собственной вакцины и созданию центра вирусологии, чтобы быть готовыми к новым вызовам и угрозам", - подчеркнул он.

Во время мероприятия почетными грамотами Евразийской экономической комиссии награждены первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси и академик Сергей Чижик, первый заместитель министра образования Республики Беларусь Ирина Старовойтова, генеральный директор государственного научно-производственного обьединения "Химический синтез и биотехнологии" - директор ГНУ "Институт микробиологии НАН Беларуси" Эмилия Коломиец, заместитель генерального директора по научно-техническим программам и научной работе ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Анатолий Белоус.-0-

Фото НАН