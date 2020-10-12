Младенческая смертность в Беларуси ниже, чем в Великобритании, Польше и США

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младенческая смертность в Беларуси ниже, чем во всех странах СНГ и многих развитых государствах мира, в том числе Великобритании, Дании, Литве, Польше и США, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи - начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Дмитрий Лазарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Показатель младенческой смертности в Беларуси в 2019 году составил 2,4 на 1 тыс. родившихся живыми. "За восемь месяцев этого года (январь-август. - Прим. БЕЛТА) этот показатель составляет 2,6 на 1 тыс. родившихся живыми, он выше только за счет снижения количества родившихся", - сказал Дмитрий Лазарь.

Уровень материнской смертности - один из основных показателей репродуктивного здоровья женщин - на протяжении последних 20 лет в республике снизился более чем в 10 раз. В 2019 году этот показатель составил 1,1 на 100 тыс. живорожденных (был один случай). В этом году не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности.

В рейтинге самых комфортных для материнства стран Беларусь занимает 25 позицию и входит в 50 лучших государств мира по ведению беременности, организации родов квалифицированным медицинским персоналом. "Беларусь относится к одной пятой государств мира, которые обеспечивают стопроцентное принятие родов квалифицированным медперсоналом, и опережает по этому показателю Австрию, Венгрию, Германию, Данию, Норвегию, США и Францию. Среднемировой показатель составил 71%", - отметил Дмитрий Лазарь.

Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела на первом году жизни составляет более 80%, первичный выход на инвалидность среди этой категории детей в последние годы не превышает 17-18%.

Специализированную медпомощь женщинам со всей республики, имеющим наиболее тяжелую акушерско-гинекологическую и экстрагенитальную патологию, оказывают в РНПЦ "Мать и дитя". Здесь выхаживают новорожденных, в том числе недоношенных. В центре разрабатываются новейшие медицинские технологии, направленные на совершенствование диагностики, профилактики и лечения наиболее значимых патологических состояний у беременных, женщин детородного возраста, детей, в том числе новорожденных. Работает отделение планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий.

В последние годы в стране стабилизировалось число родов, протекающих без осложнений. В 2019 году удельный вес нормальных родов составил 43,1%. Удельный вес преждевременных родов - на уровне 4,1%. На многоплодные роды приходится 1,2%.

Снижается число абортов. В организациях здравоохранения обеспечено проведение предабортного психологического консультирования женщин, которые обратились за искусственным прерыванием беременности. В 2019 году его прошли практически все женщины, желавшие прервать беременность, из них 26% приняли решение о сохранении ребенка. Сейчас вносятся изменения в закон о здравоохранении: появится норма о семейном предабортном консультировании.-0-