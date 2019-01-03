Младенческая смертность в Беларуси по итогам года - одна из самых низких на Европейском континенте

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младенческая смертность в Беларуси по итогам 2018 года - одна из самых низких на Европейском континенте, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Младенческая смертность по итогам 2018 года, по предварительным данным, составит около 2,5 промилле. "Это исторический минимум и один из самых низких показателей на Европейском континенте", - сказал Валерий Малашко.

По его словам, эта цифра не только характеризует отличную работу службы родовспоможения, неонатологов, учреждений здравоохранения, это интегральный показатель, который в целом свидетельствует о высоком качестве социальной политики государства.

Сегодня министр здравоохранения посетил РНПЦ "Мать и дитя", где вручил подарочные наборы детям, которые родились в первые часы нового года. Акция будет продолжаться во всех минских роддомах в течение января. Подарочные коробки для младенцев сформированы при поддержке брендов - партнеров проекта "МамаPro". В них подгузники, одноразовая пеленка, ватные палочки со специальным ограничителем для безопасного ухода, безопасные детские ножнички и мягкая щеточка для волос, пустышка нейтральной расцветки, книга-руководство для родителей по питанию детей первых двух лет жизни и др.-0-