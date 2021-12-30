Мнение: белорусы формируют собственную модель народовластия

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы с принятием изменений в Конституцию сформируют собственную модель народовластия. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Главный тренд, отличительная черта нашей Конституции - усиление народовластия. Появление Всебелорусского народного собрания, права граждан напрямую обращаться в Конституционный суд и целый ряд важных норм, которые вводятся, это усиление контроля со стороны народа за всеми ветвями власти", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, белорусы без оглядки на кого-либо формируют собственную модель народовластия. "Это принципиально", - подчеркнул он.-0-