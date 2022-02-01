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01 февраля 2022, 19:53

Мнение: элемент воспитания должен присутствовать в каждом слове учителя

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На каждом уроке, в каждом слове учителя должен присутствовать элемент воспитания. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась начальник отдела воспитательных систем и технологий Могилевского государственного областного института развития образования Ирина Мулерова.

"Воспитательная составляющая проходит красной нитью через весь образовательный процесс и является для нас, взрослых, важным аспектом и серьезным уровнем ответственности, - отметила Ирина Мулерова. - На каждом уроке, в каждом слове учителя должен присутствовать элемент воспитания. В свою очередь мероприятия с участием подрастающего поколения должны быть продуманы и пережиты самим учителем, преподавателем или воспитателем, и только затем на высокой эмоциональной ноте передаваться обучающемуся".

По ее словам, основными целями воспитательного сопровождения образовательного процесса остаются формирование у молодого поколения активной жизненной позиции, политической культуры и правовой ответственности. Ребенку необходимо прививать чувство патриотизма, гражданского долга, национальной гордости за принадлежность к своему государству, а также уважительное отношение к истории и культуре белорусского народа.

"Принятие обновленного Кодекса об образовании придаст новый импульс этой деятельности, будет способствовать развитию и совершенствованию гражданско-патриотического воспитания, - подчеркнула Ирина Мулерова. - Созвучно с этим стало принятие и утверждение Программы патриотического воспитания населения на 2022-2025 годы. Важно, что тема патриотизма, гражданственности и воспитания подрастающего поколения также раскрывается в проекте изменений в Основной закон нашей страны. Так, в Конституции усилена роль народовластия, прописана защита исторической правды и памяти о героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, закреплены семейные и морально-нравственные ценности, вопросы сохранения национальных традиций".

Ирина Мулерова уверена, что знание истории своих предков и уважение к корням своего рода способствует улучшению социальных отношений в современной семье: "Традиции семьи, уважение к старшим - это первостепенные показатели воспитанности человека. На этом фундаменте базируются такие качества, как взаимная поддержка, понимание, любовь и забота".

В качестве примера такой воспитательной работы можно привести областной молодежный проект #Мая_Зямля_Прыдняпроўе, который реализуется в Могилевской области. Он направлен на создание для учащихся развивающей социокультурной среды, парадигмы культурных и духовно-нравственных ориентиров и ценностей, в которой главенствующее место занимают понятия семьи, рода, предков, корней, гордости, самобытности и истории.-0-

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