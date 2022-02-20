Мнение: каждому дана возможность определить на референдуме будущее устройство и развитие Беларуси

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждому гражданину дана возможность определить на референдуме будущее устройство и развитие нашей страны. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей.

Галина Соловей отметила, что обсуждение новой редакции Основного закона вызвало большой интерес и продемонстрировало гражданскую активность общества. "И эту активность важно сохранить, реализовать в день голосования. Сегодня как никогда накалилась международная обстановка. Страны Европейского союза неоправданно нагнетают истерию и проводят навязчивую пропаганду против нашей свободы и независимости. Выдумывают всевозможные фейки и высказываются против референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию", - сказала она.

Профсоюзные лидеры становятся гарантами стабилизации климата даже в маленьких коллективах. "Мы стараемся отразить и не допустить деструктивных вбросов, развенчать фейки да и просто ответить на возникающие вопросы. А с такой задачей могут справиться только настоящие патриоты", - пояснила заместитель председателя областной организации Белорусского профсоюза работников АПК.

"В первую очередь наши усилия нацелены на обеспечение мира и стабильности, сохранение здоровья людей и создание безопасных условий труда, повышение уровня и качества жизни людей, их трудовой и социально-экономической защищенности. Это наша ежедневная забота и работа. Надо отметить, это и задача каждого человека, ведь дорогу осилит идущий. Важно, чтобы каждый чувствовал ответственность за свое здоровье, свою жизнь, благополучие", - рассказала Галина Соловей.

Предстоящий референдум, по ее мнению, останется в истории Беларуси как знаковое событие. "Каждому гражданину дана возможность определить будущее устройство и развитие нашей страны. Предлагаемые в Конституции изменения комплексно касаются многих сфер. Это социальные гарантии, структура государственного управления и полномочия органов власти, институт семьи и брака. Серьезный подход к сохранению исторического наследия, исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Новая редакция подчеркивает вклад каждого гражданина в социальное развитие страны", - напомнила она.

За прошедшие два года Беларусь выдержала ряд серьезных испытаний. "Каждый вызов, который мы отражали в единстве, делал нас сильнее, мудрее и умнее. И, как говорил в Послании наш Президент, нам есть за что бороться и есть что защищать. А для этого мы должны быть едины, отстаивать нашу историю, правду, справедливость и наше общее будущее. Ведь никто не имеет права диктовать белорусской нации, как нам жить и что нам делать. Принятая Декларация о поддержке референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь определяет особое значение предстоящего республиканского референдума и подчеркивает значимость единства и солидарных действий белорусского общества. Консолидация белорусского общества позволит отстаивать нашу историю и наше будущее. И этот выбор определит будущее Беларуси", - резюмировала Галина Соловей.-0-