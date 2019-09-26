Мнение Лукашенко вызывает большое уважение, даже если ты с ним не согласен - Харченко

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнение Президента Беларуси Александра Лукашенко вызывает большое уважение, даже если ты с ним не согласен. Таким впечатлением по итогу встречи представителей украинских СМИ с главой государства поделился генеральный директор информационного агентства "Укринформ" Александр Харченко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам гендиректора "Укринформа", особая ценность таких встреч в возможности личного общения. "Можно ощутить харизматичность человека, чего не сделаешь на расстоянии, в телевизоре", - пояснил он.

Александр Харченко отметил потрясающую откровенность белорусского лидера, его умение "смачно" подать свою позицию. "Со многими его оценками мы даже можем не согласиться. Но это настолько самостоятельное, глубокое, осмысленное им понимание, что это вызывает большое уважение, даже если ты с ним и не согласен", - резюмировал он.-0-