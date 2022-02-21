Мнение: на референдуме мы голосуем за будущее страны, за наш общий дом

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме мы голосуем за будущее нашей страны, за наш общий дом. Такое мнение журналистам высказала директор Национальной школы красоты, активистка БРСМ Божена Еремич во время IV пленума молодежной организации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция Республики Беларусь - это Основной закон государства, который определяет то, как будет жить наше общество, государство, наш народ в будущем. В частности, конечно же, наша молодежь. Поэтому, переоценить это общественно значимое мероприятие, которое состоится 27 февраля, очень трудно, - сказала Божена Еремич. - Очень важно, чтобы каждый гражданин проявил свою гражданскую, патриотическую позицию, принял активное участие в референдуме и проголосовал за будущее нашей страны, за наш общий дом, за нашу Беларусь".

Директор школы красоты отметила, что в проекте Конституции отражено будущее не только страны, но в первую очередь молодежи.

"Я - член Конституционной комиссии и непосредственно была представителем молодежи от БРСМ. Для меня одной из самых важных и значимых является ст.32. В проекте Конституции она предложена и касается молодежи. Это говорит о том, что государство способствует всестороннему развитию молодежи, личности. И мы, молодые, в свою очередь также должны сделать все возможное, стараться на благо нашей Родины, для ее процветания", - подчеркнула она.

В работе итогового мероприятия принимают участие члены ЦК БРСМ, представители общественных организаций и политических партий патриотической направленности. В центре внимания пленума - итоги работы Центрального комитета и молодежной организации за период, прошедший после проведения 44-го съезда БРСМ, задачи по дальнейшей реализации новой стратегии развития молодежного союза.-0-

Фото БРСМ