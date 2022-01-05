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05 января 2022, 18:03

Мнение о Конституции: государство и далее будет оказывать молодежи поддержку в ее всестороннем развитии

Фото из архива
Фото из архива
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель обновления Конституции - сохранить и приумножить достижения белорусского государства. Такое мнение высказала председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Чеслава Гоева на встрече с работниками Научно-производственного центра по геологии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Среди членов отраслевого профсоюза очень много молодежи - порядка 20 тыс. человек. И, безусловно, внесение изменений и дополнений в Основной закон страны напрямую будет влиять на их жизнь в будущем. Поэтому молодые люди достаточно активно подключаются к обсуждению документа, - рассказала председатель отраслевого профсоюза. - Как безусловный плюс можно отметить тот момент, что в проекте обновленной Конституции появилось положение о том, что государство будет оказывать молодежи поддержку в ее всестороннем развитии и создаст необходимые условия для ее свободного и эффективного участия в общественной жизни страны. Это очень важный момент, который создает предпосылки для принятия в будущем дополнительных программ, нормативных правовых актов, направленных на самореализацию молодежи во всех сферах, в том числе в науке, производстве".

В целом, как отметила Чеслава Гоева, все новшества, внесенные в проект Конституции, позволят сохранить и приумножить достижения независимого белорусского государства, а гражданам чувствовать себя еще более уверенно и защищенно. Поскольку в новом проекте Конституции закладывается безусловная норма о поддержке наиболее уязвимых категорий и гарантии доступности наиболее важных социальных услуг. Поэтому участие каждого гражданина в предстоящем референдуме - это возможность повлиять на качество жизни не только свое, но и будущего поколения белорусов.

От участников диалоговой площадки поступило немало конструктивных вопросов и предложений по теме встречи. В частности, отразить в новой Конституции вопросы экологии.

"В нашей Конституции должны содержаться принципы заботы об окружающей среде. Сегодня это очень важный аспект, от которого во многом зависит качество жизни в будущем", - отметил начальник сектора маркетинга НПЦ по геологии Роман Модыркин.

"Любой документ регулярно требует внесения изменений и дополнений, продиктованных практическим опытом и временем. Считаю, что поправки укрепят уверенность белорусов в завтрашнем дне", - добавил главный научный сотрудник НПЦ по геологии Анатолий Махнач.-0-

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