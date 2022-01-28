Мнение о Послании Президента: среди актуальных тем - молодежь и связанные с ней ожидания

28 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение социальной направленности государства и его поступательное развитие важно для спокойной жизни и работы людей. Таким мнением, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Глубокского райисполкома Татьяна Тарасевич.

"Для меня, как зампредседателя райисполкома по социальной сфере, было важно услышать мысли по этой теме. Среди актуальных тем - молодежь и ожидания, с ней связанные, что труд является неотъемлемой частью жизни любого молодого человека. Кроме того, актуальный посыл, который связан со здоровьем человека: у каждого будет день, чтобы пройти необходимые обследования организма. Считаю, что это хорошее предложение", - сказала Татьяна Тарасевич.

Также она акцентировала внимание на том, что социальная направленность политики государства остается: сохраняются льготы, будет поддерживаться социальная сфера, образование, медицина, культура. "Глобальных изменений нет и все будет развиваться поступательно. Это важно для спокойной и продуктивной жизни и работы, чтобы не было каких-то потрясений", - подчеркнула зампредседателя райисполкома.

В числе прозвучавших во время Послания тем - историческая память. "Это широко обсуждается и в целом имеет для нашего Глубокского района достаточно важное значение. У нас рядом с городом похоронены 27 тыс. военнопленных, убитых в годы Великой Отечественной войны, в гетто было уничтожено около 10 тыс. евреев. Сохранять память о погибших необходимо. Хорошо, что это заложено в изменениях и дополнениях в Конституцию, сегодня такой вопрос вновь прозвучал в речи главы государства", - сказала собеседница.

Еще одна из тем, которая обсуждалась на диалоговых площадках в Глубокском районе и вызвала интерес жителей, это административно-территориальное деление. В проекте обновленного Основного закона предлагается закрепить норму, по которой изменения границ, объединение районов и другие преобразования определяются законом. "Люди спрашивали об этом, будут ли какие-то изменения. Сегодня услышали от Президента подтверждение, что пока административно-территориальное деление районов сохраняется в существующим виде", - отметила Татьяна Тарасевич и добавила, что быть участницей такого исторического события, как Послание, представлять свой район очень ответственно.-0-