Мнение: обновление Конституции изменит политический облик страны

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновление Конституции изменит политический облик страны, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Минской городской коллегии адвокатов Алексей Шваков.

"Общество и страна развиваются, меняется ситуация. Поэтому периодически необходимо вносить изменения в Основной закон. Это связано в первую очередь с тем, что необходимо совершенствовать правовую, политическую систему для того, чтобы страна в дальнейшем развивалась, была благополучной", - сказал Алексей Шваков.

По его мнению, изменение Конституции - это начало большого процесса. "В последующем, конечно же, будут внесены большие изменения в другие законодательные акты, которые изменят политический облик страны", - отметил председатель коллегии.

Алексей Шваков подчеркнул: необходимо вовлекать молодежь во все эти процессы. "Это ее приобщение к политической, общественной жизни страны. Именно эти молодые люди вскоре придут на смену старшему поколению. Они будут набираться знаний, опыта от подобных событий, и думаю, что это пойдет на благо всему нашему обществу", - добавил он.-0-