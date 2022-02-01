Мнение: в Беларуси высокого уровня ядерное приборостроение

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси высокого уровня ядерное приборостроение, заявил во время круглого стола "Вузовская наука сегодня: приоритетные направления развития" в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского учреждения "Институт ядерных проблем" Белорусского государственного университета доктор физико-математических наук Александр Лобко.

"Вузовская наука большей частью должна производить знания. Потому что, когда преподаватели сами делают научные исследования, то качество преподавания совершенно иное. Мы работаем с физическим факультетом. Большей частью с кафедрами, которые занимаются радиационными технологиями. Мы берем оттуда студентов, готовим, некоторых оставляем у себя в институте, некоторые оказываются в специализированных фирмах, которые занимаются ядерным приборостроением", - рассказал Александр Лобко.

По его словам, в Беларуси высокого уровня ядерное приборостроение. "В свое время, когда потребовалось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы, возникло очень высокое требование к аппаратуре для измерения ядерных излучений. А поскольку таких случаев раньше не было, то аппаратура была только на уровне измерения последствий ядерного взрыва. А там точность и требования к ней, конечно, были совсем другие. Поэтому было сделано несколько государственных программ по разработке такой аппаратуры. Наш институт был головным в части из них, и, соответственно, эту разработанную технику стали внедрять на различных предприятиях. Некоторые новые открылись. В частности, у всех на слуху предприятие "Адани". Вы видите портальные мониторы всевозможные, аэропортную систему безопасности, каждый ходит в поликлинику на флюорографию - там их техника стоит. Есть компания "Атомтех", которая дозиметры даже поставляла в Японию после аварии на "Фукусиме". Туда тоже наши выпускники идут", - отметил замдиректора.

Александр Лобко подчеркнул, что к студентам в институте начинают присматриваться, начиная с третьего курса. "Максимум с четвертого. Многие остаются. Приходят действительно хорошие ребята, развиваются. Потому что специалисты у нас очень квалифицированные, - сказал он. - Все защиты диссертаций проводятся через БГУ, потому что мы не имеем лицензии на образовательную деятельность. Мы на совете рассматриваем их, рекомендуем, а потом кафедры отдельно собираются. Получается такой двойной контроль, и подготовка идет достаточно многогранная. Поэтому, может быть, это и неплохо, что достаточно такая сложная система".

Замдиректора добавил, что такая система подготовки кадров в итоге позволяет соблюдать единые требованиях к уровню диссертаций. "Экспертные советы ВАК - вроде Конституционного суда, смотрят, чтобы во всех советах был одинаковый уровень требований и к каким-то единым приводил результатам. Хочу сказать, что уровень наших защит хороший", - констатировал он.-0-

Фото Павла Орловского