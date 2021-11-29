Многие отделения больниц в Беларуси вышли из ковидного режима и принимают профильных пациентов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех областях Беларуси эпидситуация позволяет поэтапно выводить отделения из ковидного режима. Постепенно проходят дезобработку и возвращаются в привычный режим работы отделения и даже целые больницы, а все РНПЦ продолжают оказывать плановую помощь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Брестской области уже приступили к оказанию плановой медпомощи Барановичский городской кожно-венерологический диспансер, все отделения центральных районных больниц Березы, Ганцевичей, Жабинки, Каменца.

Также плановую помощь теперь оказывают в травматологическом отделении Барановичской городской больницы, гинекологических отделениях Брестской горбольницы №1 и Пинском межрайонном родильном доме. Принимают плановых пациентов хирургическое и гинекологическое отделения Дрогичинской больницы, инфекционное отделение Ивановской, терапевтическое отделение Ивацевичской, травматологическое отделение Кобринской, терапевтическое и педиатрическое отделения Ляховичской, травматологическое отделение Пружанской и хирургическое отделение Столинской больниц.

С 29 ноября по 5 декабря планируется перепрофилирование части коек кардиологического отделения для проведения коронароангиографий в Брестской горбольнице №1. Также на этой неделе после проведения дезинфекции будут открыты нейрохирургическое и оториноларингологическое отделения Пинской центральной больницы, акушерское и гинекологическое отделения больницы Дрогичина. В планах проведение дезинфекции и вывод на оказание плановой помощи терапевтического отделения больницы в Иваново и инфекционного отделения Пружанской больницы. Планируется, что в ближайшее время освободится для оказания плановой помощи и неврологическое отделение Столинской больницы.

За прошедшую неделю 727 инфекционных коек перепрофилированы для работы в обычном режиме в Витебской области. С 20 ноября возобновлена профильная работа центральных районных больниц в Бешенковичах, Дубровно, Россонах и Шумилино. С 22 ноября проводится медицинская реабилитация в Витебском областном клиническом центре медреабилитации для инвалидов и ветеранов. С 25-го ноября оказывается медпомощь в соответствии с профилем в 5-м корпусе Витебского областного онкодиспансера.

С 26 ноября к работе в обычном режиме возвратились центральные районные больницы в Миорах и Ушачах. А с 29 ноября после проведения работ по дезинфекции - Шарковщинская центральная районная больница и реабилитационное отделение "Железняки" Витебского областного кардиоцентра.

В Гомельской области для улучшения доступности оказания плановой медпомощи населению с 22 по 28 ноября возвращены в обычный режим работы 738 коек. Полностью перепрофилированы в обычный режим работы центральные районные больницы Ветки, Ельска, Кормы, Лоева, Лельчиц, Наровли, Октябрьска, Хойников, Чечерска, а также Гомельские городские больницы №2, №4, Гомельский областной кожвендиспансер, Гомельский областной онкодиспансер, Гомельский областной госпиталь инвалидов.

Планируется, что с 29 ноября по 5 декабря будут возвращены в работу по профилю еще 164 койки. Речь идет о разных отделениях в центральных районных больницах. Частично планируется провести мероприятия по дезинфекции и перепрофилировать в обычный режим работы отделения в центральных больницах Рогачева, Речицы, Добруша.

В Гродненской области возвращены к работе по профилю все отделения Берестовицкой, Зельвенской, Дятловской, Мостовской, Свислочской и Кореличской центральных районных больниц. С 25 ноября вышла в обычный плановый режим работы городская клиническая больница №4 Гродно, Вороновская и Ивьевская центральные районные больницы.

При дальнейшем снижении зарегистрированных случаев инфекции COVID-19 планируется переход в обычный режим работы Новогрудской ЦРБ, а также частично перепрофилированных стационаров Гродно.

В связи со снижением уровня заболеваемости постепенно возвращаются к плановой работе самые востребованные отделения клиник и в Минске. В профильный режим работы за истекшую неделю возвращена 971 койка. Так, с 22 ноября возобновлена работа в плановом режиме городской гинекологической больницы, части отделений больницы №2 (кардиология, проктология, малоинвазивная хирургия). В смешанном режиме стал работать роддом больницы №6.

С 23 ноября проводится госпитализация и лечение профильных пациентов в хирургическое отделение (с желудочно-кишечными кровотечениями) больницы №10, в отделение сосудистой хирургии, гнойное хирургическое отделение и оториноларингологическое отделение больницы №4. При этом оториноларингологические отделения больницы №4 работают в смешанном режиме и оказывают помощь пациентам с оториноларингологической патологией и инфекцией COVID-19. Также в профильном режиме начата работа пульмонологического отделения столичной больницы скорой медпомощи.

С 29 ноября началась госпитализация и лечение профильных пациентов в родильном доме №2, реабилитационных отделениях больницы №11, гастроэнтерологическом отделении и отделении гнойной хирургии больницы №3, неврологическом, гастроэнтерологическом, ревматологическом, пульмонологическом отделениях больницы №2, педиатрическом отделении Городской детской инфекционной клинической больницы (ГДИКБ) и гематологическом отделении №2 Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (МНПЦХТиГ).

Плановая помощь и консультации по профилям продолжают оказываться в следующих больницах Минска: онкология - в Минском онкоцентре, общая хирургия - больнице скорой медпомощи, больнице №5 и МНПЦХТиГ, торакальная хирургия и желудочно-кишечные кровотечения - больнице №10. Пациенты, которым нужна сосудистая хирургия и кардиохирургия, трансплантология, а также пациенты с нефрологической, гастроэнтерологической, неврологической и ревматологической патологией госпитализируются в МНПЦХТиГ. Пациенты офтальмологического профиля проходят лечение в больницах №3, №10, урологического - в больницах №2, №4 и больнице скорой медпомощи.

В БСМП и больнице №5 также оказывается неврологическая, нейро- и рентгенэндоваскулярная хирургическая помощь. Оториноларингологическая помощь оказывается в больницах №4 и №11, хирургическая (челюстно-лицевая) и ревматологическая - в больнице №11. Кардиологическую помощь можно получить в больницах №1 и №5, больнице скорой медпомощи и МНПЦХТиГ. На лечение к нефрологам можно попасть и в больницу №1. Травматологическая помощь традиционно продолжает оказываться в больнице №6 и больнице скорой медпомощи. Акушерско-гинекологическую помощь в настоящее время оказывают в больницах №1, №3 и №5, педиатрическую - в детских больницах №2, №3, №4, а также Минском городском центре медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями и частично в ГДИКБ.

На сегодня в Минской области перепрофилировано более 2 тыс. инфекционных коек для оказания плановой помощи. С 19 ноября Березинская, Крупская, Логойская, Узденская, Червенская центральные районные больницы приступили к работе в штатном режиме, инфекционные отделения для пациентов с инфекцией COVID-19 закрыты. Жители этих районов госпитализируются в межрайонные инфекционные центры.

С 17 ноября остановлена плановая госпитализация пациентов с инфекцией COVID-19 в Клецкую и Копыльскую центральные районные больницы, а с 26 ноября - в Смолевичскую, Любанскую, Несвижскую центральные районные больницы и городскую больницу Жодино. Жители районов госпитализируются в межрайонные инфекционные центры. С начала декабря после проведения мероприятий по дезинфекции эти больницы начнут принимать профильных пациентов.

В Могилевской области с 22 ноября будут работать в обычном режиме центральные районные больницы Краснополья, Дрибина, Славгорода. С 29 ноября начинает работу в обычном режиме Глусская центральная районная больница. Пациенты с коронавирусной инфекцией из этих учреждений будут проходить стационарное лечение в межрайонные центрах.

В обычный режим работы также уже перепрофилированы 120 коек Могилевской областной больницы для оказания профильной помощи пациентам гематологического и ревматологического, офтальмологического, хирургического профиля (торакальное отделение). Это касается и 100 коек в Могилевской больнице №1. Здесь оказывается профильная помощь пациентам ортопедического и проктологического профиля.

В Минздраве добавили, что перепрофилирование коечного фонда стационарных организаций здравоохранения под реальные объемы медпомощи будет продолжено.-0-