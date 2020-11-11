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11 ноября 2020, 17:59

Многие вопросы, поступившие от граждан на прежние прямые линии, уже удалось решить - Кочанова

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова
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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела сегодня в Совете Республики прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно звонков было много. Они поступили практически изо всех регионов Беларуси: Минской, Могилевской, Гомельской, Витебской областей и Минска. Речь шла о жилищном и земельном законодательстве, ремонте дорог и благоустройстве населенных пунктов. Задавали вопросы и о том, как оказывается помощь пациентам с COVID-19. Многие белорусы звонили не только с проблемами, но и для того, чтобы выразить благодарность.

Так, житель Кричева позвонил, чтобы высказать слова поддержки главе государства. Мужчина поблагодарил Президента за то, что "он поднял страну на высшую планку", и отметил, что в Беларуси делается многое для поддержки всех слоев населения.

Работа с обращениями граждан и юридических лиц находится на особом контроле руководства Совета Республики и членов постоянных комиссий. За девять месяцев члены Совета Республики рассмотрели 3417 обращений, провели 674 личных приема, 276 прямых телефонных линии.

В Совет Республики люди чаще обращаются письменно. За девять месяцев количество таких обращений увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В большинстве случаев вопросы носили индивидуальный характер и касались жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства, землеустройства и землепользования, трудоустройства и занятости, социального и пенсионного обеспечения, архитектуры и строительства.

Полученные обращения прорабатывались с государственными органами с учетом их компетенции, брались членами Совета Республики на контроль. Отдельные обращения рассматривались с выездом на место. Многие сенаторы использовали новый подход к организации своей работы: во время выезда в регионы для встреч с населением и трудовыми коллективами проводили личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц.

Многие вопросы, поступившие от граждан на прежние прямые линии, уже удалось решить. Так, во время прямой телефонной линии к Наталье Кочановой обратился житель Барановичей с просьбой посодействовать в трудоустройстве. Ранее гражданин обращался к должностным лицам разного уровня, но вопрос не решался. После принятых Советом Республики мер мужчина трудоустроен.

Житель Брестской области также долгое время не мог устроиться на работу. Более того, у него возник вопрос с жильем. Поэтому мужчина решил обратиться в Совет Республики. "Помогли в течение месяца-полутора. Сейчас я работаю в частной фирме в строительной бригаде. Мне также предоставили место в общежитии. Я благодарен очень сильно за помощь", - рассказал он.

Житель Пинска обратился в Совет Республики с просьбой предоставить дочери, студентке Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, место в общежитии. Вопрос был оперативно решен. "Я очень благодарен, что обратили на меня внимание и не отказали в моей просьбе. Могу сказать только большое спасибо. Видно, что люди работают", - отметил мужчина.

Конечно, не все вопросы, с которыми обращаются граждане, можно решить сразу. Некоторые из них требуют тщательной проработки с заинтересованными и остаются на контроле в Совете Республики.

Так, жительница Брестской области предложила создать молодежную деревню. Этот вопрос координирует Березовский районный Совет депутатов.

Решается вопрос и жительницы Минска, которая обратилась в Совет Республики с инициативой обустроить в городе скейтодром и поручить разработку проекта молодым архитекторам (например, студентам архитектурного факультета в виде дипломных проектов). Предложение было направлено в Мингорисполком для рассмотрения с заинтересованными. В результате с Белорусским национальным техническим университетом была достигнута договоренность о разработке студентами архитектурного факультета проекта скейтпарка в рамках курсового проектирования весной 2021 года. Для этих целей определены площадки в парке Победы.

Кроме того, членам Совета Республики поступают десятки обращений, в которых граждане благодарят парламентариев за помощь и высказываются в поддержку проводимой государственной политики.-0-

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Кочанова обращения граждан прямая линия Совет Республики
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