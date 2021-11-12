Многодетная мать из лагеря беженцев на границе: иду в Европу ради будущего детей

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие идут с детьми в Европу ради будущего малышей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась многодетная мать из лагеря беженцев на линии польской границы.

Большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Попасть в Польшу у беженцев, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы. Лагерь обживается, рядом с палатками появились хижины и шалаши из веток, организована доставка воды и дров, регулярно подвозится гуманитарная помощь.

"Но все рано условия ужасные. Холодно, не хватает еды, элементарных вещей для детей", - рассказывает многодетная мать Ханда. У нее четверо детей, один совсем еще малыш. Женщина говорит: дети болеют, а лекарств, медикаментов, чтобы помочь им, не хватает. Ей также нужна помощь: у женщины астма, а ингалятора нет.

Семья покинула родной Курдистан из-за опасений за жизнь. "Нет работы, нет условий для жизни, в целом небезопасно. Поэтому и идем в Германию. За лучшей жизнью, прежде всего для детей", - говорит женщина. Она не понимает, почему не может пересечь границу, ведь в Польше семья оставаться не собирается.

В лагере сейчас, по разным оценкам, более 3 тыс. человек. Около 500 из них дети, некоторые - груднички. Количество людей увеличивается. Большинство беженцев - граждане Ирака, курды, но есть среди них и представители других стран.-0-