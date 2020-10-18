МНС хочет перейти на 100%-ю подачу налоговых деклараций в электронном виде

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси хочет перейти на 100%-ю подачу деклараций в электронном виде, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас подавляющее большинство - 88% с лишним плательщиков - уже подают декларации в электронном виде. Мы хотим, чтобы таких субъектов было 100%, в том числе и физических лиц", - отметил Сергей Наливайко.

По мнению министра, сегодня есть возможности для выстраивания дистанционного взаимодействия между налоговой и плательщиком. МНС нацелено на то, чтобы удаленно мониторить деятельность налогоплательщика, помогать ему и подсказывать. "Думаю, субъекты хозяйствования подтвердят, что последние годы налоговики больше занимаются такой профилактической работой, упреждающей. И прежде чем выйти на проверку, как минимум 2-3 предупреждения поступает субъекту, дается возможность привести свои дела, свои цифры в порядок. Этот тренд будет и в дальнейшем выдерживаться", - сказал Сергей Наливайко.

МНС рассчитывает, что через три года порядка 80% субъектам хозяйствования уже не нужно будет самим заполнять декларацию - за них это будет делать налоговая. Субъекту хозяйствования перед подписаним декларации нужно будет только оценить достоверность и корректность данных в ней.-0-