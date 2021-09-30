МНС: сообщить о зарплате в конвертах можно в контакт-центр налоговых органов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщить о зарплате в конвертах можно по телефону контакт-центра налоговых органов, рассказали БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"Министерство по налогам и сборам напоминает, что в целях получения оперативной информации и разъяснений по вопросам применения норм налогового законодательства каждый гражданин может обратиться по номеру телефонной справочной системы налоговых органов (контакт-центра) 189 (стационарная сеть) или (017) 29 79 79", - сказали в МНС.

Также операторы контакт-центра примут сообщения о фактах нарушения налогового и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на налоговые органы, в том числе о фактах выплаты заработной платы в конвертах.-0-