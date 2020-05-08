Мобильную станцию подачи кислорода установили в больнице Барановичей 

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты РУП "Медтехноцентр" Министерства здравоохранения установили в отделении пульмонологии 2-й городской больницы Барановичей мобильную станцию подачи кислорода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Новая разработка инженеров РУП "Медтехноцентр" - современное решение во время эпидемического подъема. Такая мобильная станция рассчитана на работу в палате, где располагаются от 4 до 8 пациентов.

В наборе к станции идут также увлажнители кислорода, есть возможность подключения лицевых масок либо носовых канюлей. Безусловно, возможна регулировка подачи кислорода пациенту. Испытания показали отсутствие перепадов давления. Все комплектующие станции используются для производства консолей.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, разработка показала востребованность на практике. В ближайшее время в учреждения здравоохранения Барановичей планируется поставить и подключить еще 9 таких станций. Со следующей недели начнется поставка и установка мобильных станций в другие города и регионы страны.

Барановичская городская больница №2 является одним из старейших медицинских учреждений в Беларуси. Свою историю учреждение начало в 1889 году.-0-