22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные операторы снизят тарифы на роуминг в России с 1 ноября. Изменение тарифов происходит в рамках дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

МТС снизит тарифы на голосовой роуминг на территории России. Изменится стоимость входящих и исходящих вызовов. Снижение стоимости звонков будет распространяться на всех абонентов оператора независимо от тарифного плана и сети российского оператора, в которой будет зарегистрировано мобильное устройство. Переход на новые тарифы голосового роуминга произойдет автоматически с 1 ноября. Цены на SMS и интернет-трафик останутся без изменений.

life:) с 1 ноября также вводит изменения по роуминговым тарифам в России. Снизится стоимость исходящих и входящих звонков, SMS.

Как сообщалось, операторы Беларуси и России снизят тарифы на роуминг в Союзном государстве с 1 ноября. С учетом результатов завершения опытной эксплуатации будет принято решение о применении сниженных роуминговых тарифов с 1 января 2021 года на постоянной основе.

Выполнение мероприятий дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства в целом успешно завершено. При этом стороны должны до конца октября согласовать программу опытной эксплуатации каналов связи и регламент взаимодействия операторов электросвязи Беларуси и России по обмену информацией о нарушениях порядка пропуска трафика на сетях электросвязи.-0-