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Могилевский школьник завоевал золотую медаль фестиваля инженерной науки в Тунисе

Общество 01.04.2019 | 10:23
Фото из VK-аккаунта Даниила Шаройкина
Фото из VK-аккаунта Даниила Шаройкина

1 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Одиннадцатиклассник средней школы №18 Могилева Даниил Шаройкин завоевал золотую медаль X Международного фестиваля инженерной науки и техники I-FEST 2019, который проходил 21-29 марта в Монастире (Тунис), сообщает БЕЛТА.

Беларусь была представлена на форуме впервые. Даниил разработал прибор для определения качества воды (категория "Окружающая среда"). Члены международного жюри дали высокую оценку уровню подготовки могилевского школьника, отметили системную и целенаправленную деятельность педагогов школы №18. По итогам фестиваля Даниил награжден золотой медалью и дипломом победителя конкурса, а подготовивший его педагог, учитель химии и биологии Екатерина Капралова, - благодарностью организаторов фестиваля.

Прошел концерт, на котором конкурсанты в национальных костюмах представляли творческие визитки своих стран. Даниил, который также является солистом заслуженного любительского коллектива Беларуси театра-студии "Радуга", выступил с двумя музыкальными композициями о своей родине.

I-FEST проводится ассоциацией ATAST (Тунисская ассоциация за будущее науки и техники). Это крупнейший международный фестиваль в области научных и инженерных исследований на Африканском континенте.

В отборочном этапе конкурса приняли участие 1,2 тыс. старшеклассников и студентов из 40 стран в возрасте от 14 до 24 лет. В финал было допущено 150 научных проектов, которые представляли молодые ученые из 30 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Участники фестиваля соревновались в таких категориях, как физическая наука, инженерия, окружающая среда, информатика, жизнь и биология, социальные науки, мультимедиа, короткометражный фильм и бизнес.-0-

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Теги
исследование, Могилев, наука, Тунис, фестиваль, экология
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