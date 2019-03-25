Мокрый снег и +8°С ожидаются в Беларуси 26 марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег, гололедица и до 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - 2-8 градусов тепла.-0-
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