Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Беларуси 3 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 3 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами, а утром и днем в юго-восточных районах страны пройдут осадки, в основном мокрый снег. В дневные часы в отдельных районах по юго-востоку ожидается сильный мокрый снег. Местами возможен гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью местами по северо-западу - до 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

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