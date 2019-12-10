Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 11 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег, туман и гололедица на отдельных участках дорог ожидаются в Беларуси 11 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду прогнозируется облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег), будет гололед. Ветер предполагается переменных направлений 3-8 м/с.

Днем температура воздуха не превысит минус 1 - плюс 5 градусов. Ночью она опустится до минус 3 - плюс 2 градусов, по северо-западу - до минус 5.-0-

Прогноз погоды на неделю