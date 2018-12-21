Мокрый снег ожидается в Беларуси 22 декабря

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 22 декабря на большей части территории Беларуси пройдет снег и мокрый снег, по юго-западу страны - с дождем, местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Ветер будет южным, юго-восточным 5-10 м/с. По юго-западу страны прогнозируются порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от минус 5 до плюс 1, днем будет от минус 2 до плюс 3, а по Брестской области до 5 градусов тепла.-0-

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