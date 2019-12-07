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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 8 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью местами по северу слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла.-0-