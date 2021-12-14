14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси 15 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, ночью и утром в отдельных районах ожидается гололед. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от минус 1 до плюс 4.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь