Молодежь Беларуси и России объединил патриотический проект "Память сердца"

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участников VIII Белорусско-российского молодежного форума объединил новый республиканский патриотический проект "Память сердца", рассказала корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Сегодня проходит заключительная часть VIII Белорусско-российского молодежного форума. Под звуки оркестра почетного караула Минской военной комендатуры молодежь братских стран возложила цветы к стеле "Минск - город-герой". На ступенях обелиска из зажженных лампад ребята выложили композицию "Память сердца" и почтили память погибших минутой молчания. Продолжением темы стала дискуссионная площадка "Сохранение исторической памяти" и экскурсионная программа по Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны. Завершает работу форума встреча с сенаторами в Совете Республики Национального собрания Беларуси", - рассказала Александра Гончарова.

Мероприятия форума проходят в Минске с 12 по 15 декабря. Одним из ключевых событий первого дня стала встреча участников с министром образования Беларуси Игорем Карпенко, министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, председателем ГКНТ Александром Шумилиным, а также Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

"Открытый диалог участников позволил напрямую обсудить важные для молодежи наших стран вопросы, а также получить поддержку со стороны ведомств. Коллективная работа в секциях и "открытый микрофон" с министрами и почетными гостями форума отразились в предложениях по дальнейшему сотрудничеству. Вчера молодые люди посетили храм-памятник в честь Всех святых, побывали в крипте, "Музее памяти", Белом зале", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что форум является одним из ключевых двусторонних молодежных мероприятий. "Молодежь Беларуси и России делится опытом реализации собственных проектов по различным направлениям, лоббирует новые актуальные идеи и проекты, а представители молодежных организаций подписывают соглашения о сотрудничестве и реализуют проекты на пространстве Союзного государства при непосредственной поддержке двух министерств", - заключила она.

I Белорусско-Российский молодежный форум состоялся в 2013 году по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального Совета молодежных и детских объединений России. Основная задача совместного проекта - развитие сотрудничества представителей молодежных общественных организаций и студенчества двух стран. Новый импульс и статус форум получил в 2017 году, когда был впервые включен в официальную программу Форума регионов Беларуси и России.-0-