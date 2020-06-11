Молодежь Беларуси и России проводит онлайн-вебинары по истории Великой Отечественной войны

11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Марафон памяти, посвященный истории Великой Отечественной войны, объединил молодежь Беларуси и России, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.

По его словам, марафон является проектом международной школы молодых лидеров России и Беларуси и включает серию онлайн-вебинаров в социальной сети Instagram с историками, общественными деятелями и ветеранами Великой Отечественной войны из различных регионов Беларуси, России и других стран СНГ.

"Проект не случайно организован в преддверии 22 июня. Именно в этот день 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Главная цель марафона памяти - это общение и обмен мнениями. Наши спикеры рассказывают о том, как проходила война на их территории, о судьбе родственников, конкретных жителей города или поселка", - отмечает Вячеслав Хрол.

Подведут итоги марафона 22 июня во время круглого стола. Он пройдет в формате видеоконференции и соберет порядка 100 представителей общественных организаций, детских движений, исторических клубов, образовательных учреждений стран - участников проекта.

Организаторы марафона - Витебская областная организация БРСМ и Смоленская областная организация "Российский Союз Молодежи".-0-