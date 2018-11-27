Молодежь Беларуси и России разрабатывает совместные проекты в сфере предпринимательства

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и России заинтересована реализовывать совместные проекты в сфере бизнеса и предпринимательства, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

В Москве на базе Российского экономического университета им. Г.Плеханова открылся первый российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор. Обучение в нем проходят 20 человек: по 10 от каждой из стран. Это молодые новаторы и предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в создании международных проектов и развивающие бизнес в техническом, технологическом, естественно-научном направлениях.

"Во время открытия бизнес-инкубатора состоялась презентация проектов резидентов из Беларуси и России. Они охватывают такие направления, как медицина, сельское хозяйство, IT, блокчейн, робототехника и другие. В течение семи дней резиденты бизнес-инкубатора будут заниматься разработкой совместных проектов, состоятся встречи с потенциальными партнерами и инвесторами. Ведущие эксперты двух стран проведут лекции и семинары по экономической и инновационной деятельности по направлению развития бизнеса", - сказал Олег Дикун.

Как отметил директор центра международных программ Российского союза молодежи Алексей Ежов, работа российско-белорусского молодежного бизнес-инкубатора будет плодотворной для резидентов. "У организаторов, уже выработано четкое представление и дорожные карты, каким образом мы будем содействовать развитию совместных предпринимательских проектов, которые будут реализованы резидентами на пространстве Союзного государства", - подчеркнул он.

Российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор - международный проект, направленный на активизацию инновационной деятельности в сфере молодежного предпринимательства в Беларуси и России. Его основные цели - содействие созданию успешных бизнесов, основанных на международной кооперации молодежи двух стран, выявление перспективных предпринимательских проектов и их продвижение, обеспечение условий для обмена опытом. По окончании обучения в российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе все его участники получат сертификат о повышении квалификации РЭУ им. Г.Плеханова.-0-