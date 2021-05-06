Молодежи нужно помнить и знать историю войны - ветеран

6 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде прошла встреча ветерана Великой Отечественной войны Михаила Милицкого с военнослужащими подразделения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Михаилу Михайловичу Милицкому 95 лет. Он родился под Шымкентом (Казахстан), в армию призван в 1943 году. Воевал в составе 103-й воздушно-десантной дивизии, боролся с нацистами на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. Участник войны рассказал десантникам, как его с сослуживцами везли на фронт в вагонах, как они проехали Оренбург и потом были отправлены в пересыльный пункт. "Дали продовольствие и повезли дальше. Мы знали, что везут в авиационные части, но там еще была десантная бригада, и я в итоге остался в ней служить. Десантником можно было считаться после первого прыжка с парашютом. Было волнение перед первым прыжком, дрожали колени, но все прошло хорошо", - поделился Михаил Милицкий.

Потом, по прибытии в Быхов, крылатую пехоту переформировали в стрелковые подразделения и отправили в Венгрию. Тогда была необходимость в этих войсках. Там шли бои, советским войскам не всегда сразу удавалось сделать прорыв вражеских позиций. Но все-таки войска продвигались и дошли до Чехословакии. "Как чехи нас встречали: забрасывали цветами, печеньями. Была любезность к нам, они помогали готовить пищу, приносили воду. Вот это радушие мне захотелось отметить, и я написал об этом стихотворение", - рассказал фронтовик и почитал солдатам свои стихи.

Участник войны награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За боевые заслуги". Несмотря на возраст, у Михаила Михайловича отличное чувство юмора, он энергичен и излучает жизнелюбие. Во время общения с солдатами все время стоял. Говорит, так удобнее. Ветеран отметил, что молодежи - жить и развивать страну. "Мы уходим, но о тех событиях молодым поколениям нужно помнить, знать свою историю", - добавил Михаил Милицкий.

В 103-й бригаде ветерану показали современное оружие. Он рассказал, что за годы службы совершил свыше 380 прыжков.

В Витебске сегодня живут около 160 ветеранов, пятерым из них - более 100 лет.-0-

Фото Александра Хитрова