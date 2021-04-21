Молодежная сборная Узбекистана посетила Олимпийский музей

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция музея Национального олимпийского комитета Республики Беларусь с момента открытия пользуется популярностью не только у белорусских любителей спорта, но и у зарубежных гостей. Сегодня с его экспозицией ознакомились игроки молодежной сборной по хоккею на траве Узбекистана U-21, которые находятся в Беларуси на учебно-тренировочном сборе, во главе с руководством федерации - президентом Баходиром Ахмедовым, вице-президентом Ринатом Ахмадулиным и генеральным секретарем Суннатом Юлдашевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Гости активно интересовались историей олимпийского и спортивного движения в нашей стране. Особое внимание было уделено наиболее ценным и уникальным экспонатам музея. И, безусловно, юные спортсмены ознакомились с интерактивной зоной музея - стрелковым лазерным тренажером и легкоатлетической дорожкой системы Хbox Kinect.

"Мы приехали в Беларусь принять участие в турнире, обменяться опытом. Благодарим за возможность посетить Олимпийский музей, увидеть интересные экспонаты, в том числе личные вещи Президента вашей страны. Сегодня мы смогли повысить свой уровень знаний относительно достижений белорусских спортсменов. Все очень здорово!" - поделился впечатлением о посещении штаб-квартиры НОК Беларуси генеральный секретарь федерации хоккея на траве Узбекистана Суннат Юлдашев. Завершилась экскурсия вручением олимпийских учебников "Быстрее. Выше. Сильнее" и памятных сувениров гостям штаб-квартиры НОК Беларуси.

Молодежная сборная U-21 по хоккею на траве Узбекистана будет находиться в нашей стране до 26 апреля и проведет два товарищеских матча со своими сверстниками из Беларуси. За последние годы отношения между Беларусью и Узбекистаном всесторонне укрепляются. Также сегодня ускоренными темпами развивается межрегиональное сотрудничество в ведущих сферах, в том числе и в спортивной отрасли.-0-

Фото НОК Беларуси