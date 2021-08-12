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12 августа 2021, 11:28

Молодежное сотрудничество - важный фактор устойчивого развития и научно-технического прогресса стран СНГ - Лебедев

Сергей Лебедев. Фото из архива
Сергей Лебедев. Фото из архива
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Ташкенте начала работу Всемирная конференция по правам молодежи "Вовлечение молодежи в глобальные действия". Форум проводится в гибридном формате. Участие в нем принимают свыше 500 представителей из более чем 30 стран и международных организаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил приветствие организаторам и участникам форума.

"В этом году исполняется 30 лет со дня основания Содружества Независимых Государств, которое всегда уделяло и уделяет приоритетное внимание развитию межгосударственного сотрудничества в правозащитной сфере. Мы неоднократно отмечали, что еще в 1993 году в одном из первых документов Содружества - Уставе СНГ - было указано на необходимость обеспечения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных убеждений. А принятая 26 мая 1995 года Конвенция Содружества о правах и основных свободах человека закрепила практически весь перечень гражданских, политических и социально-экономических прав человека", - говорится в послании.

Сергей Лебедев отметил, что среди наиболее важных документов СНГ, обеспечивающих права граждан, в том числе и молодых, - Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, Стратегия "Здоровье населения государств - участников Содружества Независимых Государств", Концепция развития образования, Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей.

"На это же направлена и действующая в наших странах Стратегия международного молодежного сотрудничества, в основе которой лежит представление о том, что молодежное сотрудничество является важным фактором обеспечения устойчивого, эффективного социально-экономического развития и научно-технического прогресса государств СНГ. Этот концептуальный документ подготовлен с учетом Молодежной стратегии ООН "Молодёжь-2030", - сказал председатель Исполкома СНГ.

В послании подчеркивается, что обновленная в 2020 году Концепция дальнейшего развития СНГ также нацеливает на создание благоприятных условий для образования, профессионального, научного и творческого роста молодежи как самой надежной инвестиции в прогресс и модернизацию общества. Предусматривается создание разноплановых механизмов, направленных на вовлечение молодых граждан в реализацию проектов и программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений. В частности, предполагается включение представителей общественных молодежных объединений, наряду с руководителями государственных органов управления, ведающих вопросами молодежной политики, в состав Совета по делам молодежи государств СНГ.

"Ежегодно проводятся Форум молодежных общественных объединений, Молодежный межпарламентский форум СНГ, а с этого года и Молодежный форум по Целям в области устойчивого развития. Востребованной является деятельность Сетевого университета СНГ, объединяющего 39 ведущих университетов из 9 стран. Разрабатывается также положение о международном проекте "Молодежная столица СНГ", реализация которого укрепит взаимодействие стран по развитию молодежной инфраструктуры и расширению прав молодежи во всем их многообразии. Новые возможности для молодых спортсменов открывают Игры стран СНГ, которые планируется провести 4 - 11 сентября этого года в Казани", - отметил Сергей Лебедев.

​Он обратил внимание на позитивный вклад молодых людей в экономическое и социальное развитие стран Содружества. Один из убедительных примеров тому - активная и многоплановая деятельность молодых волонтеров стран СНГ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

​Сергей Лебедев пожелал участникам конференции мира и здоровья, плодотворных дискуссий, взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.

Всемирная конференция "Вовлечение молодежи в глобальные действия" проходит 12 - 13 августа в Узбекистане. Ее участники рассмотрят вопросы улучшения международных механизмов для защиты и поощрения прав молодежи. Планируется обсудить темы причастности молодежи к развитию своих стран в период пандемии коронавируса, изучить меры, предпринимаемые во всем мире для поддержки молодых людей в доступе к качественному образованию и производительной занятости. Участники также обсудят, как улучшить существующие международные механизмы для защиты и поощрения прав молодежи.-0-

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