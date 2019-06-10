Молодежный марафон "75" стартует в Минске 11 июня

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный марафон "75", посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне, стартует у стелы "Минск - город-герой" 11 июня, сообщили БЕЛТА в БРСМ.

Марафон продлится по 3 июля. Его маршрут пройдет по местам боевой славы. Участники побывают в крупных и малых городах Беларуси, где пройдут открытые диалоги "Беларусь помнит!", Open Air "Цветы Великой Победы" с тематическими и интерактивными площадками, фотозонами, творческими программами. В местах остановок марафона можно будет ознакомиться с передвижной мобильной экспозицией "Освобождение Беларуси", подготовленной музеем истории Великой Отечественной войны. Она отражает долгий и нелегкий путь воинов Красной армии и белорусских партизан к освобождению Беларуси.

Символическими акцентами проекта в БРСМ назвали создание полотнища "Беларусь помнит!" и альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". На местах собирают информацию об уроженцах своих регионов - кем были, на каких фронтах воевали, об их подвигах - для создания региональных "полотен освобождения". Дальше вся эта информация будет сведена воедино для создания республиканского полотнища. Планируется, что оно будет размером 6х12 м в виде флага Беларуси с вышитыми именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны - белорусов и уроженцев Беларуси. Полотнище презентуют 3 июля во время торжественного шествия.

Во время марафона его участникам будут передаваться материалы для альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". На его страницах будут представлены молодежь республики, их деды и прадеды из поколения победителей. Внести свой вклад в создание альбома может любой житель Беларуси. На 75 страницах разместятся фотографии самых уникальных героев. И полотнище, и альбом 3 июля будут переданы музею истории Великой Отечественной войны.

Марафон БРСМ проведет вместе с Федерацией профсоюзов и музеем истории Великой Отечественной войны. Это часть республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы".-0-