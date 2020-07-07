Молодежный парламент Беларуси намерен противодействовать фейкам и деструктивному интернет-контенту

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании намерен эффективно противодействовать фейкам и деструктивному контенту в интернете. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил председатель совета магистрант Белорусского государственного университета Егор Макаревич.

Он отметил, что любая избирательная кампания, особенно президентская, сопровождается попытками манипулировать общественным мнением, применением разного рода политтехнологий. "Молодежный парламент эффективно включится в процесс противодействия и фейковым новостям, и всему деструктивному контенту в интернете", - сказал он. Председатель Молодежного парламента назвал утрированными негативные отзывы, которые размещаются в адрес власти в интернете. "Не стоит рассматривать это как позицию белорусской молодежи. Она конструктивно настроена", - подчеркнул Егор Макаревич.

Многие члены Молодежного совета аккредитовались при избирательных комиссиях как наблюдатели, некоторые будут работать в составе избиркомов. В целом совет намерен активно подключиться к общественно-политическим процессам. В то же время одним из ключевых направлений деятельности совета его председатель назвал внедрение инноваций и развитие предпринимательства. "Молодежный парламент может стать площадкой, которая будет генерировать свежие, современные идеи для государства", - убежден Егор Макаревич.-0-