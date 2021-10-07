Молодежный парламент Беларуси планирует развивать сотрудничество с провинциями Китая

Егор Макаревич. Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси планирует развивать молодежное сотрудничество с провинциями Китая. Об этом сообщил председатель Молодежного парламента Егор Макаревич на встрече с генеральным директором платформы интеграции международных экономических и торговых ресурсов "Хопинг Чайна", официальным представителем Департамента промышленности и информатизации провинции Шаньдун КНР Чжан Уи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента. "Отношения между нашими государствами находятся на очень высоком уровне", - сказал Егор Макаревич. В то же время, по его мнению, важно более активно вовлекать в эти процессы молодое поколение. "Особенно мы должны обратить внимание на представителей молодежи из регионов наших стран, тех, кто сможет сохранить и приумножить всепогодную дружбу Беларуси и Китая", - подчеркнул Егор Макаревич.-0- Фото Совета Республики Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!