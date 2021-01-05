Молодежный возраст и работа студотрядов обсуждены на диалоговой площадке в гомельском университете

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном техническом университете имени П.О.Сухого прошла диалоговая площадка, в работе которой приняла участие член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания обсуждалась тема молодежного возраста. Как рассказала Ирина Довгало, увеличивать его стоит до 35 лет - так считают студенты. "Мотивируют разными причинами, но главная - нынешняя молодежь позже планирует семью, а, следовательно, и рождение ребенка, поскольку считают важным встать на ноги, иметь работу, устойчивый заработок. Также студентов интересуют и вопросы сегодняшнего дня. Недавняя норма - лишение стипендии за 10 часов пропусков без уважительных причин: студенты хотят знать перечень этих причин и не слишком ли жесткое это наказание. Но еще интереснее вопрос - почему лишаются стипендии только студенты, которые обучаются на бюджетной форме, а платники как гуляли, так и гуляют, им терять нечего", - поделилась подробностями встречи депутат.

По ее словам, более чем активное обсуждение получила тема формирования студенческих отрядов. "Казалось бы, все просто - наниматель дает рабочее место, студент работает, но увы, не тут-то было. Есть целый ряд преград для трудоустройства в летний период для наших студентов, в причинах которых предстоит разобраться. Кстати, по мнению участников встречи, эту тему можно было бы обсудить на Всебелорусском народном собрании", - отметила Ирина Довгало. -0-