Молодой белорусский дизайнер стала призером международного конкурса в Киеве

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Воловикова, лауреат республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды-2020", стала призером престижного международного конкурса молодых дизайнеров в Киеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

"Александра - победитель онлайн-голосования в своей группе, где ее соперниками были представители Нидерландов, Украины, Латвии, Словении и Венгрии. В тройке лучших вместе с Беларусью - Венгрия и Болгария. Гран-при конкурса - у дизайнера из Нидерландов", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в концерне, результаты были объявлены международным жюри из Франции, Италии, Бельгии, США и Японии в онлайн-формате. Представительница Беларуси получила приз от партнера IYDC 2020 COCOS - компании Fashion Trade, которая займется разработкой логотипа для бренда Александры Воловиковой.

Международный конкурс молодых дизайнеров IYDC в Киеве - один из крупнейших профессиональных конкурсов Восточной и Центральной Европы, который проходит в рамках Недели моды Украины под эгидой международной общественной организации "Украинский Совет Моды". Беларусь была представлена на нем впервые.

Концерн "Беллегпром" традиционно является партнером республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды". Победители и лауреаты получают призы от предприятий концерна, а также возможность стажировки на крупнейших производствах страны.-0-