Морозы до 25°С ожидаются в Беларуси в выходные

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы до 25 градусов ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня на южные районы Беларуси вышел циклон, получивший у немецких синоптиков имя "Зигберт", который принес в нашу страну новую порцию осадков. По мере продвижения циклона в восточном направлении в нашу страну начнет поступать холодная неустойчивая воздушная масса с северо-запада. Температурный фон начнет понижаться уже сегодня к вечеру, продолжится похолодание и в предстоящие сутки", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 5 февраля, будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный, ночью порывистый, по юго-востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, в южных районах - минус 8-10. Днем будет 4-10 градусов ниже нуля.

В выходные ожидается дальнейшее усиление морозов. В субботу, 6 февраля, ночью и утром местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов мороза, местами - до минус 20, по югу - минус 10-12. Днем будет 7-14 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 7 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по Брестской области пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый умеренный, днем в юго-западных районах порывистый. Температура воздуха ночью составит 15-22 градуса мороза, местами - минус 23-25. Днем будет 7-14 градусов ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели сохранится морозная погода.-0-

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