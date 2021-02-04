4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе выпало 183% нормы осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"За январь в среднем по Беларуси выпало 73,2 мм осадков, что составляет 183% климатической нормы. По всей территории страны за месяц выпало 1,5-2 нормы. Осадки были в виде дождя, снега и мокрого снега. Высота снежного покрова на последний день месяца находилась в пределах от 5 см до 44 см", - рассказали в Белгидромете.

Средняя по Беларуси температура воздуха в январе составила минус 4,1, что выше климатической нормы на 0,3 градуса. Температурный режим на протяжении месяца был неоднородным. Очень теплыми были первая и третья декада со средней температурой воздуха на 3,8 и 4 градуса выше нормы соответственно. Вторая декада была очень холодной (на 7 градусов ниже нормы).

В начале января погодные условия способствовали очищению рек от ледяных образований. Ледостав и ледостав с полыньями отмечался лишь на Западной Двине у Суража и Уллы, Днепре у Речицы, на отдельных их притоках и некоторых притоках Сожа, а также на водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Дривяты и Червоное.

Во второй декаде в связи с понижением температуры воздуха на водных объектах страны вновь возобновилось ледообразование. Морозная погода способствовала установлению ледостава и нарастанию толщины льда на водоемах. Ледостав толщиной 5-21 см установился на реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа, Припяти, большинстве рек бассейнов Немана и Вилии, местами отмечались полыньи. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное отмечался сплошной ледяной покров толщиной 14-24 см.

В третьей декаде неустойчивая погода и осадки в виде дождя и мокрого снега способствовали таянию льда на водных объектах. В ледовом покрове увеличились пространства с открытой водной поверхностью, появилась вода на льду. Отдельные притоки Немана, Днепра и Березины очистились от ледяных образований.

В январе на реках страны преобладал рост уровней воды. На отдельных участках рек в период ледообразования отмечались резкие (до 46 см) суточные колебания уровней воды, обусловленные зажорами льда.

Уровни воды превышали отметки выхода на пойму на Немане у деревни Белица, Вилии у деревни Стешицы, Днепре у Лоева, Березине у Березино и Светлогорска, ее притоке Свислочи у деревни Теребуты, Соже у Славгорода и притоке Припяти реке Птичь у деревни 1-я Слободка.

В январе водность рек Западной Двины, Днепра, Березины у Борисова и Сожа на участке Кричев - Славгород оказалась больше нормы на 40-50%. Водность Немана, Вилии, Западного Буга, Припяти, Березины у Бобруйска и Сожа у Гомеля была близка к обычной для этого времени года и даже несколько меньше нее.-0-