Московские кадеты в Беларуси побывают в местах славы и почтят память павших в ВОВ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация учащихся кадетских классов и педагогов московской школы №1056 прибыла в Минск на четыре дня - с 15 по 18 ноября - по программе международного сотрудничества, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

Принимает гостей учреждение образования "Средняя школа №68 города Минска" - здесь в первый день делегация из 25 человек познакомится с образовательным процессом. Стороны подпишут план совместной работы на 2019/2020 учебный год.

Московские ребята смогут лучше узнать Беларусь, пройдя квест-игру "Сем цудаў Беларусі". Также в СШ №68 их ждут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, круглый стол "Моя кадетская юность", концертная программа. Знакомство с Минском продолжится посещением академии МВД и обзорной экскурсией по самым знаковым и колоритным уголкам белорусской столицы.

16 ноября гости отправяся в историко-культурный комплекс "Линия Сталина", побывают в Музее огня Минского городского управления МЧС.

"Пожалуй, самым значимым событием в программе станет посещение мемориальных комплексов "Хатынь" и "Курган Славы" и совместная акция двух школ у стелы "Минск - город-герой" 17 ноября. Это было одно из желаний при организации мероприятий во время визита группы учащихся кадетских классов. Ребята из Москвы и минские школьники вместе возложат цветы, почтят минутой молчания тех, кто защищал город, отдал жизнь за освобождение столицы и всей Беларуси от фашистских захватчиков", - отметили в администрации Заводского района.

После возложения дети отправятся в исторический экскурс по залам Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Завершит программу поездка в Брест и посещение мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".-0-